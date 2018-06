Melania Trump verhuist deze zomer naar Washington

De vrouw van Donald wilde graag dat hun zoon zijn schooljaar af zou kunnen maken in New York. En dat gaat ook gebeuren, maar in de zomer zullen ze zich dan toch echt bij de president voegen.

Er was veel kritiek op de beslissing van Melania. Zo werd er gezegd dat ze haar rol als First Lady niet genoeg omarmde. Ook de kosten van de beveiliging waren veel mensen een doorn in het oog. Volgens de politie liepen die op tot 127.000 - 146.000 dollar per dag.

Onlangs tekenden meer dan 540.000 mensen een petitie om Melania te dwingen te verhuizen naar het Witte Huis of haar anders zelf voor de kosten van de beveiliging op te laten draaien.