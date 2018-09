Koning Felipe bewaart familietraditie

Felipe deed dit voor het derde achtereenvolgende jaar als koning, tot grote geruststelling van de lokale gemeenschap die bang was dat de nieuwe koning met de traditie van zijn vader zou breken. Koningin Letizia is namelijk helemaal niet dol op de vakanties op Mallorca, waar haar gezin zich constant bespied weet door fotografen.

Koningin Sofia daarentegen is verknocht aan het eiland dat haar enigszins doet denken aan de eilanden van haar geboorteland Griekenland. Sofia was al vroeg deze week op Mallorca, samen met haar jongere zus prinses Irene, waar ze haar intrek nam in paleis Marivent.

Voor de kathedraal van Palma hadden zich zo'n duizend belangstellenden verzameld om een blik op te vangen van het koningspaar, hun dochters Sofia en Leonor en koningin Sofia.