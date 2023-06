Zo brengt The Crown in laatste seizoen ode aan Queen Elizabeth

De makers van de populaire Netflix-serie The Crown brengen in het laatste seizoen een ode aan koningin Elizabeth. Volgens The Sun hebben de makers vanwege het overlijden van de vorstin vorig jaar actrices uit vorige reeksen gevraagd nog een keer de rol van Elizabeth te spelen.