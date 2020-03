Stefania wil met nieuw nummer naar Eurovisie Songfestival

Met Superg!rl zou Stefania in mei in Rotterdam het podium beklimmen, maar volgend jaar zou ze liever iets anders zingen. „Het gaat om wat je daar op dat moment neerzet. Een nummer van een jaar geleden voelt heel oud”, legt ze woensdag uit in Jinek. „Ik zou zeggen: maak maar een ander nummer.”

Of de zangeres zelf die keuze mag maken, is nog niet duidelijk. De organisatie kijkt nog naar de regels voor de deelnemende landen en hun liedjes.