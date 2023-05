Pedro Pascal kreeg infectie nadat fans duimen in zijn ogen staken

Pascal speelde Oberyn Martel in de fantasyserie Game of Thrones. Martel komt op bloedige wijze om het leven wanneer het personage The Mountain zijn duimen in de ogen van Martel steekt en zijn schedel breekt. Fans wilden deze scène nabootsen voor foto’s. „Ik was zo blij door het succes van het personage, dat ik het toeliet”, legt Pascal uit.

Naast zijn optreden in Game of Thrones is Pascal bekend van series als Narcos, The Mandalorian en The Last of Us. Zijn meest recente film Strange Way of Life ging deze maand in première op het Festival van Cannes.