Floor Jansen in voorprogramma Metallica

In een reactie laat Jansen weten het ’een enorme eer’ te vinden om zaterdag van zich te laten horen. „De mogelijkheid om voor meer dan 50.000 fans in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam te spelen als voorprogramma van Metallica, is een enorme eer. Ik kan niet wachten om mijn muziek met de fans te delen en Metallica te zien optreden.”

Naast Jansen zijn zaterdag ook Ice Nine Kills te zien als supportact van Metallica. Architects en Mammoth WVH treden donderdag tijdens de eerste show in Amsterdam in het voorprogramma op. De optredens van Metallica zijn tijdens de M72-wereldtournee op elke avond in iedere stad anders. Ook treden er bij elk concert andere supportacts op.