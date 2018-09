'Vin Diesel schrapte scène Dwayne Johnson'

Het zou niet gaan om een scène met de twee acteurs zelf, maar een stukje uit de film waarin Dwayne met Jason Statham te zien was. De twee acteurs spelen in de film twee krachtpatsers met een bijzondere band. Volgens één van de bronnen reageerde het publiek zo goed op de chemie tussen Dwayne en Jason, dat er zelfs stemmen opgingen voor een spin-off met de twee. Vin, die naast een van de hoofdrolspelers ook producent is van de Fast and the Furious-reeks, zou daarom een stokje hebben gestoken voor meer materiaal waarin de acteurs samen te zien zijn.

Eén van de insiders meldt dat daardoor zelfs versies die al naar bioscopen waren verstuurd moesten worden teruggehaald, terwijl een andere bron beweert dat de beelden sowieso nog niet definitief waren en misschien nog opduiken op de dvd.

De ruzie tussen Dwayne en Vin ontstond tijdens de opnames van de achtste film uit de reeks. The Rock plaatste een bericht op Facebook, waarin hij een collega een slechte werkhouding verweet. "Als je de film straks ziet en het lijkt alsof ik niet acteer in scènes waarin mijn bloed kookt, dan klopt dat", schreef hij. Alhoewel hij Vin niet bij naam noemde, wees alles erop dat Dwayne hem wel bedoelde.