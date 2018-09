Sienna Miller reageert op geruchten

Aan de New York Post laat Sienna weten: "Ik ga hier niet eens op antwoorden. Het is voorspelbaar en dom."

Vorige week zouden de twee tijdens een diner in Los Angeles voor het productieteam van Pitts nieuwe film The Lost City of Z 'intens van elkaars gezelschap hebben genoten', zo meldde een ooggetuige.

Eerder liet ze al weten niet te hebben geflirt met de ex van Angelina Jolie op de set. "Brad Pitt produceert de film, waarvan de opnames net klaar zijn. Maar ik heb hem niet gezien, hij is niet op de set geweest. Hij is de producent van de film, maar ik heb hem maar twee keer ontmoet."

Miller had eerder lange relaties met Jude Law en Tom Sturridge. Pitt ligt sinds afgelopen september in scheiding met Angelina Jolie.