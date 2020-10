Nikkie de Jager doneert winst Wie is de Mol? aan KWF Kankerbestrijding

Nikkie de Jager Ⓒ ANP/HH

Door het ontmaskeren van Jeroen Kijk in de Vegte als de Mol, mag Nikkie de Jager zich de trotse winnaar noemen van de speciale exta reeks van Wie is de Mol? Ze won hiermee een ruime pot van meer dan 12.000 euro. In de finale-aflevering van het programma vertelde Nikkie zaterdag dat ze de volledige winst schenkt aan KWF Kankerbestrijding ter ere van haar overleden broertje Mikai.