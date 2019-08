Queen Elizabeth houdt Amerikaanse toeristen voor de gek

Haar voormalige beveiligingsagent Richard Griffin vertelt aan The Times dat de Queen en hij op een dag een wandeling maakten vlakbij Balmoral Castle, de zomerresidentie van de Britse koninklijke familie in de Schotse Hooglanden, toen de twee opeens werden aangesproken door een groep Amerikanen.

De nietsvermoedende toeristen wilden onder meer van Elizabeth weten of ze in de omgeving woonden, waarop de Queen antwoordde dat ze een huis in de buurt heeft. Toen de vraag kwam of ze de koningin ooit heeft gezien, reageerde ze, wijzend naar Griffin: „Nee ik niet, maar deze politieagent wel.”

Onopvallend

Griffin, die ruim dertig jaar voor de vorstin werkte, zegt dat de groep hun reis vervolgde, niet wetende dat ze zojuist oog in oog stonden met koningin Elizabeth.

De Queen staat erom bekend dat ze tijdens haar vakanties in Balmarol het liefst zo onopvallend mogelijk gekleed gaat, in tegenstelling tot de mantelpakjes met felle kleuren die ze normaal gesproken draagt als ze ’aan het werk’ is.