Internationaal succes lonkt voor film Britt Dekker

Whitestar is het acteerdebuut van Britt. Ook haar paard George doet mee. In het verhaal is de viervoeter, door John de Mol aan haar geschonken, een afgedankt paard dat door Britt wordt opgevangen. Als blijkt dat het paard allerlei talenten heeft, wordt het dier bij Britt weggehaald om aan wedstrijden mee te doen.

Het paard blijkt zonder zijn baasje niet te kunnen presteren. Pas als Britt de teugels weer in handen neemt, gaat het goed en blijkt het dier een echte winnaar.

Abonnementje

Het internationale succes van Whitestar is een grote verrassing voor Britt. Ze hoopte dat haar film in ieder geval in de Nederlandse bioscopen te zien zou zijn. Dat er nu ook in het buitenland van haar acteerkunsten kan worden genoten beschouwt ze als een vette bonus.

Het succes jaagt Britt overigens ook op kosten. „Ik ga even een Netflix-abonnementje nemen”, zegt ze. „Dan kan ik Whitestar in alle talen bekijken. Ben wel benieuwd hoe ik klink!”