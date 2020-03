Davina Michelle ontroert met ’17 miljoen mensen’ in leeg Ahoy

„Hoe leeg en kil de zaal ook was, het gaf een warm gevoel”, aldus Davina. De zangeres werd tijdens het optreden dat vrijdag werd opgezonden bijgestaan door Snelle en Di-Rect. „Meteen een klapper van een uitzending”, aldus Davina. Maar de grootste klapper zit misschien wel op het einde van de show. Ieder concert wordt namelijk afgesloten met het lied 17 miljoen mensen een variant op het nummer 15 miljoen mensen van Fluitsma & Van Tijn dat Davina Michelle speciaal schreef voor deze reeks.

Kort nadat het eerste optreden op YouTube werd geplaatst, werd de zangeres al overladen met lof. „Fantastisch, wat mij betreft mag deze versie van 17 miljoen mensen nu uitgebracht worden... Kippenvel!”, schrijft een fan, die overigens maandag beloond zal worden. Dan wordt het nummer namelijk uitgebracht.

„Ik heb zitten huilen bij die versie van 17 miljoen mensen van Davina en Snelle. Toen ben ik naar mijn moeder gerend, heb ik het aan haar laten zien en toen hebben we met zijn tweeën zitten janken”, reageert een ander. „17 miljoen mensen... Wat een topnummer”, concludeert een derde. Het is slechts een greep uit vele positieve reacties.

(Tekst loopt verder onder video, 17 miljoen mensen start op 10.22)

Met de vier optredens wil Davina alle Nederlanders extra energie geven en een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. Het idee ontstond nadat haar twee shows in AFAS Live werden geannuleerd. „Toen zijn we eigenlijk meteen aan de tekentafel gaan zitten met de vraag: kunnen we een alternatief verzinnen? Iets bedenken waardoor de mensen niet naar ons komen maar wij naar de mensen.”

In een paar dagen tijd werd een plan gesmeed. Eerst zou Davina vanuit haar studio optreden maar met steun van 538 kon ze in Ahoy terecht én kreeg ze hulp van een hele groep collega-artiesten. Onder anderen Snelle, DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria zegden hun deelname toe. Alles uiteraard volgens de regels van het RIVM.

Emotionele lading

„Ook al liepen we met een boog om elkaar heen, het verbond ons wel”, zegt Davina, die woensdag de vier shows achter elkaar opnam. „Door die lege stoelen in de zaal werden we wel heel erg met de neus op de feiten gedrukt. We waren ons echt heel bewust van de situatie. Dat gaf de optredens ook een veel emotionelere lading. Iedereen zover uit elkaar, alles heel intens. Het sloeg in als een bom.”

Davina is dan ook zeer tevreden met het eindresultaat. „We hebben dit unieke concept zelf bedacht en ons aangepast aan deze rotsituatie. Alles is zo snel gegaan. Ik ben echt wel trots op m’n team.”