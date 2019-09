Duncan Laurence ontwaakt na uitkomen droom op Tuckerville

„Ik weet zeker dat ik vanochtend wakker ben geworden, maar het voelt alsof ik nog droom”, schreef Duncan zondag op Instagram bij een video van zijn optreden. „Gisteren was geweldig. Tuckerville, je was pure magie.”

Duncan deelde het podium met onder anderen James Morrison, Douwe Bob en zijn goede vriendin Ilse DeLange. Ook zij genoot van het festival, waarvan ze initiatiefneemster is. „Ik heb weer enorm genoten van deze derde editie. Er was een perfecte mix in de programmering, met veel muzikaal talent maar ook bekende namen. Ik heb veel stralende gezichten bij de bezoekers gezien en dat maakt me erg blij”, liet ze zaterdagavond weten.

Ilse kijkt al uit naar de volgende editie van ’haar’ festival. „Tuckerville is langzaam een traditie aan het worden in de regio Twente. Ik kan haast niet wachten tot de volgende editie op zaterdag 12 september 2020.”