De klap van Will Smith aan Chris Rock: typisch Hollywoodgedrag of verdiende loon?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het was in één ’klap’ tv-geschiedenis en wat dat betreft zal de organisatie heus niet rouwig zijn om alle aandacht rond de klap die Will Smith tijdens de Oscar-ceremonie aan Chris Rock uitdeelde na een grap over zijn vrouw. Het publiek was echter behoorlijk geschokt en ook de reacties op sociale media liegen er niet om. Men vindt het opmerkelijk dat de Academy niet ingreep, ondanks hun latere verklaring absoluut geen geweld te tolereren. Er gaat zelfs een oproep om Will Smith zijn Oscar voor beste acteur af te pakken. Er lijkt weinig begrip te zijn voor de emoties die de acteur overspoelden toen Chris Rock een grap maakte over het gemillimeterde haar van zijn vrouw, die aan een haarziekte lijdt. Maar valt er nog wat te zeggen ter verdediging van Will Smith?