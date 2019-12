The Roast of Ali B trekt 427.000 kijkers

Ⓒ ANP Kippa

Zo'n 427.000 kijkers zagen dinsdagavond hoe onder meer Henry van Loon en Johan Goossens Ali B met de grond gelijk maakten in The Roast of Ali B. Het leverde de Comedy Central-show geen plek op in de lijst met best bekeken programma's van de dinsdag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.