'Amsterdammers moeten niet zo janken'

Aan Valerio worden er door Mokum Magazine allerlei vragen gesteld hoe hij tegen bepaalde actuele zaken in de hoofdstad aankijkt als hij de burgemeester zou zijn.

Op de vraag wat hij ervan vindt dat de Amsterdammers vaak moeten staan in de tram antwoordt hij: "Zolang oudere en minder valide mensen kunnen zitten, kan de rest best eventjes staan. Het is geen tien uur durende vlucht naar Calcutta, dus dit overleef je ook nog wel."

'Oude zeikerd'

Daarnaast laat de BNN-presentator weten naar de dag uit te kijken waarop de Dam leefbaar wordt. "Misschien ben ik nu ook een oude zeikerd, maar die kermis op de Dam is een gedrocht. Ik kijk uit naar de dag dat de Dam een leefbaar plein wordt. Het is nu ijskoud en armoedig."

Het interview was naar aanleiding van het nieuwe programma van Valerio, Valerio4Ever. Hierin probeert hij erachter te komen hoe je zo oud mogelijk kan worden. De 33-jarige presentator vertelt dat hij het liefst oud zou willen worden in Amsterdam. "Nu houd ik echt van wereldsteden, maar zonder eigenwijs te zijn en zonder oogkleppen op vind ik Amsterdam de allermooiste stad waarin ik graag wil vergrijzen."