Onverwacht: dit laten Beckhams in liters thuisbezorgen tijdens lockdown

Victoria en David zouden dol zijn op de saus die bij de Big Mac zit Ⓒ anp

David en Victoria Beckham zonderen zich vanwege de coronacrisis samen af in hun gigantische landhuis in de Engelse Cotswolds, maar missen toch bepaalde geneugten. Het koppel zou snakken naar een Big Mac en daarom tubes hebben ingeslagen van de saus die op de beroemde burger zit, vertelt een ingewijde aan The Sun.