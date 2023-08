Jungkook van BTS gestrikt voor campagne van onderbroekenmerk

De BTS-ster verschijnt in de herfstcampagne van het merk. Die is volgens het blad gericht op ’zelfvertrouwen, speelsheid en je sexy voelen’. In een video van 30 seconden is Jungkook te zien onder begeleiding van het nummer Cars van Gary Numan uit 1980, terwijl hij in een lege parkeergarage rondloopt in een spijkerbroek en open shirt. Boven de rand van zijn broek is de naam van het kledingmerk op de witte rand van zijn boxershort te zien.

Jungkook heeft afgelopen juli zijn officiële debuut gemaakt als soloartiest. Met het uitbrengen van zijn single Seven is de 25-jarige Zuid-Koreaanse zanger het zesde lid van de zevenkoppige popgroep BTS dat het ook solo gaat proberen.