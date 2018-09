Felipe heeft vorig jaar kunnen sparen

Dit omdat de koning bijna al zijn buitenlandse reizen moest schrappen omdat er in Madrid na de verkiezingen van december 2015 geen regering kon worden gevormd. Zo werden trips naar Saudi-Arabië, Japan, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk uitgesteld. Van het reisbudget werd slechts 33,7 procent gebruikt.

Ook een aantal investeringen in nieuwe technologie moest worden opgehouden. Bespaard werd ook op goederen en diensten (79 procent uitgegeven). Dit jaar echter wordt dat weer goed gemaakt. Felipe is na het aantreden van een nieuwe regering onder leiding van Mariano Rajoy al op bezoek geweest in Saudi-Arabië en Japan en gaat deze zomer nog naar koningin Elizabeth in Londen.