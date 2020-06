’Doventolk Irma Sluis zal gemist worden’

Sluis werd ook woensdag weer geprezen op Twitter. „Je was de ster van de persconferenties!”, luidde het, naast veel bedankjes voor de afgelopen maanden.

Meermaals werd woensdagavond voorgesteld ’Irma bedankt’ te zingen.

Niet alleen op Twitter werd waardering uitgesproken voor het werk van Sluis en haar collega Corine Koolhof. Na afloop van de persconferentie werden de gebarentolken in het zonnetje gezet door Rutte en minister Hugo de Jonge. Voor beiden stond een bos bloemen klaar, die geheel volgens de coronamaatregelen op afstand werd overhandigd.

Ⓒ ANP

Vooral dankzij Twitter werd Sluis de afgelopen maanden een BN’er. Haar gebaren, zoals dat voor hamsteren, werden veelvuldig gedeeld op social media. Sluis zelf zat helemaal niet te wachten op alle aandacht, vertelde ze in mei aan BuzzE. „Ik heb daar nooit om gevraagd. Het was ook eigenlijk toeval dat ik op de persconferenties van Rutte ben gezet, dat was alleen omdat ik in Den Haag woon.”