Gallyon verkoopt huis met zwembad

De Hart van Nederland-presentatrice en haar man Greg de Jong vroegen er maar liefst 1.450.000 euro voor. En dat terwijl het stel er zelf 1.250.000 voor betaalden en het met 138 vierkante meter niet extreem groot is.

Het ligt wel op een gewilde locatie en bovendien is er een zwembad in de achtertuin. Het zwembad is verwarmd, verlicht en daarnaast betegeld met dezelfde tegels als de twee badkamers. Op straat is het betaald parkeren en de servicekosten bedragen 174 euro per maand. De verkoopprijs is nog niet bekend.