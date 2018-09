Charles ontmoet Holocaust-overlevenden

Enkele van de overlevenden waren Britten, die al jaren in Oostenrijk wonen. Freddie Knoller en Harry Bibring lieten de Londense krant The Jewish Chronicle weten uit te kijken naar hun ontmoeting met Charles.

“Het is een enorme eer zijne koninklijke hoogheid te mogen ontmoeten, en zeker hier in Wenen, wat veel voor mij betekent”, zei de 91-jarige Bibring. “Tijdens de Holocaust ben ik mijn ouders, mijn vrijheid, mijn jeugdhobby’s en sporten en de kans naar school te gaan kwijtgeraakt, maar ik ben zo trots een Brit te zijn. Vandaag is een speciale dag.”

Apfelstrudel

Charles en Camilla troffen in het museum niet alleen Holocaust-overlevenden. Ook een groep jonge vluchtelingen sprak met de prins en hertogin van Cornwall over hun ervaringen. De vluchtelingen volgden in het museum een workshop over de Joodse cultuur. Door middel van exposities en workshops wil het museum meer bewustzijn creëren over de Joodse geschiedenis, religie en cultuur.

De Britse troonopvolger en zijn echtgenote zijn voor een tweedaags bezoek in Oostenrijk, de laatste stop van hun rondreis door Europa. Charles en Camilla kwamen woensdagmiddag aan in Wenen. ’s Avonds werden ze ontvangen door de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen, die hen een staatsbanket aanbood.

Voordat Charles en Camilla aanschoven bij Van der Bellen, bezochten ze het bekende koffiehuis Demel. Daar leerde het stel meer over koekjes en apfelstrudel. Ook donderdag werd stilgestaan bij de Oostenrijkse gastronomie, tijdens een bezoek aan Weinbau Obermann proefden ze de biologische wijn.