Sander Schimmelpenninck stopt met presentatie Op1

„Ik vond het al een ingewikkeld verhaal toen ik werd gevraagd. Ik heb al zoveel andere dingen. Ik heb me erin laten lullen. Het was voor drie maanden bedoeld als experiment”, aldus Schimmelpenninck. „Het liep, door corona, maar door. Terwijl mijn twijfels bleven. Het heeft nooit honderd procent als mijn rol gevoeld.”

Er zijn verschillende redenen waarom Schimmelpenninck er de brui aan geeft. „De rol als presentator is beperkt”, vertelt hij. „Het is een beetje ja-knikken, empathisch meedoen en autocue lezen.” Dat is niet hetgeen waar hij mee bezig wil zijn. Vooral niet, omdat presentatoren bij Op1 makkelijk vervangbaar zijn. „Ik heb een Volkskrant-column waar ik kan zeggen wat ik wil. Ik heb Quote wat fantastisch is. Ik vind het gewoon leuker om dingen te maken en vrijheid te hebben daarin.”

Schimmelpenninck heeft in juni bij de NPO kenbaar gemaakt te willen stoppen, maar beloofde de zomerperiode nog door te gaan omdat vervanging regelen dan lastiger zou zijn. Wie hem opvolgt en wanneer hij stopt, is nog niet bekend.

Schimmelpennincks co-presentator Welmoed Sijtsma gaat wel door met de presentatie van de talkshow.