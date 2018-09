Alain de Levita: tweede Emmy surrealistisch

Alain, zijn collega-producent Kaja Wolffers en regisseur Aniëlle Webster zaten dinsdag een avond lang in spanning. “De categorie beste jeugdserie was de laatste, dus het duurde en duurde maar. En we zaten helemaal achteraan, dat is al geen goed teken.”

Zodra bekend werd gemaakt dat Kasper en de Kerstengelen gewonnen had, sprong Alain op. “Bij het eerste woord, Kasper, wisten we het natuurlijk al. Het is echt zo geweldig. Dat gevoel dat je hebt als je met zo’n prijs door Cannes loopt is zo leuk, zo leuk.”

Onhandig

Na vorig jaar, toen de jeugdfilm Rabarber een Emmy Kids Award won, dacht Alain dat hij het dit jaar minder erg zou vinden om te verliezen. “Ik had immers al gewonnen. Maar ik was weer net zo nerveus en stuiter nu we gewonnen hebben weer net zo hard. Het leukste wat je in het vak kunt meemaken is een grote prijs winnen. En groter dan een Emmy is er niet.”

Toch heeft het beeld van drie kilo en bijna veertig centimeter lang ook nadelen. “Als Hollander ben je meteen weer bescheiden, maar dat kan helemaal niet met zo’n Emmy. Het is een heel groot beeld, heel goud en heel onhandig. Daar kun je helemaal niet bescheiden mee doen.”