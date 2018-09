Simon Pegg schizofreen in Lost Transmissions

Dit meldt Variety. De film is gebaseerd op een script van O'Brien en gaat over een verlegen songwriter die tot ontdekking komt dat haar vriend schizofrenie heeft en aan waanideeën lijdt. Ze trommelt een groep vrienden op om hem in een psychiatrische inrichting te laten opnemen.

Simon Pegg was te zien in de laatste drie films in de reeks Mission Impossible en is ook bekend van zijn rollen in Shaun of the Dead, Hot Fuzz en zijn vertolking van Montgomery 'Scotty' Scott in een aantal Star Trek-films.