Nieuw BNN-programma heet Trippers

In Trippers maken de BNN'ers reisverhalen over alles wat jongeren in het buitenland bezighoudt. Naast reportages over seks en drugs duiken de presentatoren in de levensstijlen en subculturen van hun leeftijdsgenoten over de hele wereld.

Trippers is vanaf 24 april elke maandagavond om 21.45 uur te zien op NPO 3. In de eerste aflevering reist Tim naar Nairobi in Kenia, waar tienduizenden mensen afhankelijk zijn van de vuilnisbelt. Tim beschrijft het gebied als de hel op aarde. Geraldine reist mee met jongeren die leven van de rodeo.