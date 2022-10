Kanye West over ophef: gevoel dat God me vernedert

De rapper werd op straat aangesproken over de recente ophef die is ontstaan na een aantal antisemitische uitlatingen. Die deed de artiest onder meer in interviews en op Twitter, waarna onder meer Adidas en Balenciaga hun samenwerking met West stopzetten. In de video werd hij door verschillende mensen om een reactie gevraagd op de ophef. West bood in de video niet zijn excuses aan voor zijn antisemitische uitlatingen, maar wilde zichzelf wel distantiëren van haatgroepen. „Ik heb geen banden met een haatgroep”, zei hij.

Ook reageerde West op de ophef die ontstond na zijn opmerking dat George Floyd was overleden aan de gevolgen van de sterke pijnstiller fentanyl, in plaats van politiegeweld. „Het heeft mijn mensen pijn gedaan”, zei West. „Het deed zwarte mensen pijn. Dus ik wil me verontschuldigen dat ik ze pijn heb gedaan, want op dit moment heeft God me laten zien, door wat Adidas nu doet en wat de media doen, hoe het is om een knie in je nek te hebben.” Daarmee doelde West op de agent die zijn knie minutenlang in de nek van Floyd drukte. „Dus ik dank u God, dat u mij heeft vernederd.”