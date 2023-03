Nick Cannon prijst ex-vrouw Mariah Carey: ’Ze is een gift van God’

In het interview zegt Cannon dat hij foto’s van Carey aan zijn muur had hangen toen hij twaalf jaar oud was. „En dat wordt dan mijn vrouw”, zegt hij. „Ze is altijd vrolijk, helpt anderen altijd. Toen ik ontdekte hoe bijzonder ze was, dacht ik: die vrouw is geen mens. Ze is een gift van God.”

Zijn relatie met Carey noemt Cannon „een sprookje.” Ook heeft hij vrede met de breuk tussen hen. „Als we nu opnieuw zouden beginnen zou het niet hetzelfde zijn als vroeger, omdat ik het verkloot heb.” Maar als Cannon de kans kreeg om weer net zo’n relatie met de zangeres te hebben als voorheen, is hij daar zeker voor in. „Dan ben ik er”, zegt hij.

Cannon en Carey hebben samen een tweeling, de 11-jarige Monroe en Moroccan. In 2014 maakten zij bekend uit elkaar te gaan, alhoewel de scheiding pas in 2016 rond was. In 2008 stapten zij in het huwelijksbootje.