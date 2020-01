’Schrijver begint aan nieuw vervolg Downton Abbey’

De cast van Downton Abbey, met - tweede van links - Jim Carter, alias butler Mr. Carson. Ⓒ Hollandse Hoogte

Komen ze dan toch nog een keer allemaal bij elkaar? Na de serie en de bioscoopfilm over de bewoners en het personeel van Downton Abbey lijkt het doek nog steeds niet gevallen over deze creatie van SIR JULIAN FELLOWES. In de week dat de bioscoopfilm, die ook bij ons een groot succes was, op dvd en via streamingsdiensten beschikbaar komt, wordt duidelijk dat hij en productiemaatschappij Focus Features niets liever zouden willen dan nog een tweede film. Losse eindjes waarop kan worden voortgeborduurd zijn er volgens de makers nog genoeg. Het enige probleem waar zij tegenop lopen, is van een geheel andere orde…