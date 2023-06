Marc Anthony verwelkomt zevende kind: ’Timing van God is altijd perfect’

„De timing van God is altijd perfect”, zo schrijft Anthony in het bericht. „Fijne Vaderdag.” De 54-jarige Anthony is al vader van Arianna, Chase, Christian, Ryan en tweeling Max en Emme. De 29-jarige Arianna is de oudste. Deze kinderen kreeg hij met drie verschillende vrouwen, onder wie Jennifer Lopez. Met Ferreira (24) is het zijn eerste kind. De twee hebben de sekse en naam nog niet bekendgemaakt.

Ferreira en Anthony stapten begin dit jaar in het huwelijksbootje, wat de vierde keer was voor de zanger. In februari maakte de Miss Universe Paraguay 2021 bekend zwanger te zijn, ook met een bericht op Instagram. „Beste Valentijnsdag-cadeau ooit”, schreef ze toen op de dag van de liefde.