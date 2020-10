Het kan verkeren. Maar je nieuwe single genaamd Is everybody going crazy? uitbrengen en vervolgens de halve wereld op jacht zien gaan naar toiletpapier is wel heel toevallig. Ook omdat die single, noch de rest van derde Nothing But Thieves-album Moral panic over corona gaat. Want alsof dat het enige is om ons zorgen over te maken! Luister en huiver…