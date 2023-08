’Pete Davidson opnieuw vrijgezel’

Het nieuws over de vermeende breuk komt bijna twee maanden nadat Davidson (29) opgenomen werd in een kliniek vanwege zijn worsteling met mentale problemen.

De twee begonnen afgelopen december te daten, vanaf maart werd het serieuzer. „Ze zijn al heel lang vrienden”, zei een insider destijds tegen Page Six. „En deze romance is voortgekomen uit vriendschap.” Afgelopen mei zei Wonders (27) tegen tijdschrift Nylon dat ze over alles praten. „En we zijn heel open met elkaar over alles, en het voelt alsof wat er in onze relatie gebeurt heel heilig is.”

Pete Davidson had eerder relaties met Ariana Grande, Kim Kardashian en Emily Ratajkowski.