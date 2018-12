Amanda Balk belaagd door bende met knuppels

Amanda doet haar relaas over haar nachtmerrie in de Franse hoofdstad op Instagram. "31-03-2017. Wat begon als een romantisch weekend weg eindigde als mijn ergste nachtmerrie. Ze probeerde ons te overvallen. Bij een stoplicht in Parijs rende er 3 mannen op onze auto af ze sloegen met knuppels op onze auto in. Het glas sprong in mijn gezicht de agressieve mannen wilden alles van ons hebben. Ik vreesde voor mijn leven. Ik dacht alleen maar aan Vegas en hoe zij misschien op zou groeien zonder moeder. Alles flitste door mijn hoofd heen."

De realityster vertelt hoe ze samen met Stavros toch wist te ontsnappen aan haar aanvallers. "De mannen schreeuwden. Ze wilden alles van ons hebben. Gelukkig kon Stavros midden in de heisa achteruit tegen een van de overvallers rijden daarna op de baan van de tegenliggers wegrijden, door keihard gas te geven en de bende af te schudden. Ik ben dankbaar voor zo'n dappere en heldhaftige man. Ik ben dankbaar dat ik nu nog leef."

Ze sluit af door te zeggen dat ze ongedeerd is. "Ik wilde dit laten weten voor iedereen die zich druk om mij maakte en linksom of rechtsom iets heeft gehoord. Ik ben weer terug in Nederland en ongedeerd. Ik ben wel extreem geschrokken en doe t rustig aan. Xxx Amanda."