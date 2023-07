Di-rect wil niet naar Songfestival: stuur Goldband maar

Op de prangende vraag van Rick Romijn of ze naar het Songfestival zouden willen, antwoordt Marcel grappend: „Bedankt voor het spelen. Het was echt te gek. Tot de volgende keer.”

Hij voegt daar aan toe: „Weet je wat het is, we zijn een bandje en we houden allemaal van spelen. En het ziet er toch niet uit als Spike daar een partijtje staat te playbacken”, waarna Spike grapt: „Dan klinkt het wel een keertje goed.”

„Je moet Goldband vragen”, besluit de leadzanger van Di-rect.