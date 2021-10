Dochter Star Wars-icoon Carrie Fisher: ’Ik mis mijn moeder en oma nog elke dag’

„Ik stotter en weifel dan veel, omdat het zo ontzettend moeilijk voor me is”, vertelt Lourd (29), die een dag na haar moeder ook haar oma, Hollywoodlegende Debbie Reynolds, verloor. „Het was afschuwelijk. Het was echt, echt afschuwelijk.”

Fisher en Reynolds woonden als buren op hetzelfde stuk land, Lourd was daar ook vaak te vinden. Het heeft heel lang geduurd voordat ze aan hun afwezigheid gewend was. „Ik mis mijn moeder nog elke dag. En mijn oma natuurlijk, maar mijn moeder het meest”, zegt ze over de Star Wars-actrice. „Ze was de geweldigste, grappigste persoon ooit. Ze was mijn allerbeste vriendin. Er zal nooit iemand zijn met zo veel humor als zij. Ze was gewoon... ze ís gewoon fantastisch.”

Fotoshoots

Toen haar moeder en oma nog leefden, wilde Lourd zich niet altijd publiekelijk aan hen linken. „Ik wilde mijn eigen carrière als actrice wilde opbouwen. We werden altijd gevraagd voor fotoshoots met z’n drieën, maar daar had ik nooit zin in. Ik wilde dat mensen mij los van hen zouden leren kennen. Nu zou ik natuurlijk niets liever willen dan al die shoots met hen doen. Ik zou nu eigenlijk álles wel met ze willen doen.”

Lourd werd vorig najaar zelf moeder van zoon Kingston. Op Instagram deelt de actrice geregeld familiefoto’s met haar verloofde Austen en haar vader, Hollywood-agent Bryan Lourd, met wie ze ook een sterke band heeft.