Wouter van der Goes duikt Haagse politiek in

Volgens Van der Goes is politiek leuk maar „soms niet te volgen.” „Het is een tijd waarin politiek steeds meer lijkt te draaien om oneliners en waarin politici lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Niet iedereen weet precies waar het over gaat, maar iedereen heeft er wél een mening over”, zegt de dj. „Maar wat betekent het politieke nieuws eigenlijk echt voor de luisteraar? Dat zoek ik uit. Die steen komt boven!”

De eerste aflevering van De Derde Kamer verschijnt in september.