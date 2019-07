Peter zelf de ster in laatste Van Der Vorst Ziet Sterren

Ⓒ BSR Agency

Peter van der Vorst was volkomen overrompeld toen Chantal Janzen plotseling voor zijn neus stond voor de allerlaatste aflevering van Van der Vorst Ziet Sterren. Daarin is de afzwaaiende presentator zelf de hoofdpersoon. „Ik had het zelf niet zo bedacht”, zei Peter, die sinds kort programmadirecteur is bij RTL, in RTL Boulevard.