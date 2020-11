RTL-baas in gesprek met Frank en Rogier: ’Weten hoe de vlag erbij hangt’

„Ik heb binnenkort een afspraak met beide mannen, dus dan weet ik hoe de vlag erbij hangt”, aldus Van der Vorst over het duo. „Ik heb wel de hoop dat dat weer goed gaat komen.”

Ook voorziet hij dat Frank en Rogier, die begin dit jaar SBS6 verruilden voor RTL 4, gewoon samen kunnen blijven werken. „In principe blijven wij gewoon programma’s met de heren maken.”

Frank en Rogier kwamen de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws vanwege hun relatieproblemen. Weekblad Privé wist vorige week te onthullen dat zij de zus van Rogier als bemiddelaar hebben ingeschakeld. Zij willen er ondanks al hun verwijten over en weer toch samen uit komen, al was het maar vanwege het driejarige contract van vier ton per jaar dat de twee vorig jaar bij RTL tekenden.