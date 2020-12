Kelly Clarkson vindt steun na scheiding bij ’The Nanny’ Fran Drescher

Het reorganiseren van haar leven geeft haar veel inspiratie, zeker omdat Kelly een ’verbinding’ vindt met Fran Drescher, die onlangs te gast was in The Kelly Clarkson Show. „Toen ik het huis kocht waarin ik nu woon, lag ik in scheiding met mijn man. Destijds was ik nog steeds wekelijks te zien in The Nanny, wat mijn hele situatie nog veel moeilijker en intenser maakte. Ik had gewoon echt even wat tijd voor mezelf nodig, voordat ik weer ’aan’ kon staan”, aldus Fran.

Voor Kelly voelde de ’bekentenis’ van Fran aan als een bevrijding. „Oh wow, het is net alsof je bij mijn laatste therapie-sessie hebt gezeten. Ik heb ook een nieuwe huis gekocht en heb alles wit geschilderd, om de kinderen op die manier een nieuwe start te geven. Naar mijn idee hadden we letterlijk allemaal een frisse start nodig. Dank je wel lieve Fran, dat je me dit inzicht hebt gegeven. Het is heel fijn om te weten dat ik niet de enige ben die er zo over denkt.”

Kelly en haar ex-man Brandon waren zeven jaar getrouwd. Recentelijk won Kelly de voogdij over hun twee kinderen River (6) en Remy (4). De ex-man van Kelly laat het hier niet bij zitten. Brandon eist een maandelijkse toelage van 365.000 euro voor zowel hem als hun kinderen.