Amber Heard: Johnny bekogelde mij met flessen

Het incident vond plaats in Australië in maart 2015. Volgens Amber lag de hele kamer bezaaid met gebroken glas en was de enige fles die Johnny niet naar haar hoofd had geslingerd een fles wijn van magnumformaat.

De advocaat van Johnny vroeg Amber naar het incident omdat de filmster toen zelf met een fles zou hebben gegooid. „Ik heb nooit uit woede iets naar hem gegooid”, zo ontkende Amber. „Ik gooide alleen dingen naar hem als hij me sloeg om aan hem te kunnen ontsnappen.”

Bekijk ook: Amber Heard geeft toe Johnny Depp te hebben geslagen

Op de bewuste trip had ze wel opzettelijk een fles stuk gemaakt, maar dat was om te voorkomen dat Johnny, die naar haar mening al genoeg gedronken had, nog meer alcohol zou nuttigen. „Ik heb er spijt van dat ik dat heb gedaan”, zei Amber daarover. Op dat moment draaide Johnny door en begon hij flessen naar haar te gooien. „Hij pakte ze een voor een en gooide ze alsof het granaten waren. De een na de ander, in mijn richting, en ik voelde het glas achter me breken. Ik trok me terug maar hij stopte niet. Ik was te bang om te kijken. Hij gooide alle flessen die in handbereik waren. Het waren er ongeveer dertig”

De zaak tussen Johnny en The Sun gaat over een artikel uit 2018 waarin hij een „vrouwenmishandelaar” wordt genoemd. De filmster ontkent dat te zijn en vindt dat de krant deze claim niet hard kan maken. Hij eist een forse schadevergoeding. Vanwege de behandeling van de zaak belanden nu allerlei details uit het stukgelopen huwelijk van Johnny en Amber op straat. Maandag vertelde ze in haar eerste getuigenis dat Johnny haar meermalen mishandelde en haar zelfs dreigde te doden. Johnny zegt op zijn beurt juist dat Amber de mishandelaar was.