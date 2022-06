Eenzaam op ’Bergman Island’

Wat: drama

Regie: Mia Hansen-Løve

Met: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska

Nadat het regisseurskoppel is aangekomen op hun vakantielocatie trekt Chris al snel haar eigen plan. Ze schrijft liever afgezonderd van haar echtgenoot. De lokale ’Bergman-safari’ laat ze schieten, liever wordt ze over het eiland rondgeleid door een vriendelijke filmstudent.

Koppel

Tony stuurt een verbolgen tekstberichtje, zij reageert net zo cynisch terug. Maar aan het eind van de dag kruipt dit koppel toch weer vertrouwd tegen elkaar aan.

Ruzie lijkt in Bergman island misschien wel in de lucht te hangen, maar regisseur Mia Hansen-Løve (Un amour de jeunesse, l’Avenir) laat het expres niet knetteren. Twijfels en onvervulde verlangens komen op subtielere manieren binnen. Chris lijkt dochtertje June bijvoorbeeld meer te missen dan Tony. Ze toont daarnaast interesse voor Ingrid, Bergmans vrouw die in haar eentje voor negen kinderen moest zorgen. Chris zegt er niks over, maar als kijker weet je: zij voelt zich net zo eenzaam in haar gezinsleven.

Liefdesidealen

Een ruim deel van Bergman island is intussen gereserveerd voor de film die Chris schrijft, over een jonge vrouw (Mia Wasikowska) die haar liefdesidealen ziet verdampen. Ook daar zit natuurlijk een deel van de schrijfster in verborgen. Nadruk ligt daar nooit op. Maar wie met deze stuurloze vrouw blijft meedenken, zal zien dat dit voortkabbelende drama verrassend veel diepgang heeft.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)