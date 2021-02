ZIEN: Jan Dulles en zoontje James (2) maken samen muziek

„We geven even een nummertje weg. Gratis. Fijn weekend allemaal”, schrijft Dulles (46) bij de schattige video. Terwijl James (2) vol enthousiasme op zijn speelgoedgitaar speelt, zingt vader Jan vrolijk mee met het kleuterliedje Op een grote paddenstoel.

„James heeft een gitaar gekregen. Hij kan ’m al bijna zo goed vasthouden als ome Japie en ome Kees. Als ie er nou ook nog zo goed op leert spelen”, liet de 3JS-zanger onlangs al weten. De kleine James heeft in ieder geval al de juiste eerste letter van zijn naam om later in de voetsporen van zijn vader te treden...

Langzaamaan proberen Jan en zijn vriendin Caroline het leven weer op te pakken, nadat in december vorig jaar hun grootste nachtmerrie werkelijkheid werd. Zij verloren plotseling hun drie maanden oude dochtertje Donna door een scheurtje in haar middenrif.