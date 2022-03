Marcel van Roosmalen gaat aangifte doen tegen onlinebedreigers

"Ik weet niet wat voor actie ik moet ondernemen. Ik zal aangifte doen tegen een paar mensen die me hebben bedreigd", zegt Van Roosmalen aan tafel bij Jinek. "Het liefst" zou hij ook aangifte doen tegen Ongehoord Nederland en voorzitter Arnold Karskens, die er aandacht aan besteedden in het programma Ongehoord Nieuws. Presentator Arlette Adriani trok een vergelijking met de kritische opmerkingen die PvdA-voorman Marcel van Dam twintig jaar geleden maakte over LPF-voorman Pim Fortuyn. Volgens Adriani leidden de opmerkingen van Van Dam mede tot de moord op Fortuyn in 2002. Zij suggereerde dat de geschiedenis zich kan herhalen door de column van Van Roosmalen.

"Direct na afloop van de column had ik al in de gaten dat niet iedereen de column oppakte als ironie", vertelt Van Roosmalen aan tafel bij de RTL-talkshow. "Ik ben de hele dag uitgescholden en bedreigd." Daarop besloot de columnist de berichten die hij ontving online te delen. Donderdag kreeg hij ook een NSB-vlag in de brievenbus. "Deze mensen zijn niet voor rede vatbaar", besluit hij.