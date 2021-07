Famke Louise: ’Ik kan me niet meer permitteren in negatief daglicht te staan’

Ze heeft haar volgers de gelegenheid gegeven een vraag aan haar te stellen en één van die vragen luidt of het ’goed is’ dat we de laatste tijd weinig over Famke Louise horen. Daarop antwoordt de 22-jarige artiest: „Voor mij op dit moment wel. Ik kan het me niet meer permitteren om keer op keer in een negatief daglicht te staan. Daarom doe ik een stapje terug en met name, omdat ik op dit moment andere ambities uitoefen.”

Over die ambities liet ze eerder weten dat ze ’meer op tv’ wilde doen en dat ze zich ’op een andere manier wil profileren’.

De laatste tijd kwam Famke Louise regelmatig negatief in het nieuws vanwege haar kritiek op en het niet respecteren van de coronamaatregelen. De kritiek nam ze na een bezoek aan ic-arts Diederik Gommers terug.