’Harry en Meghan niet terug voor kerstlunch’

Dat zeggen bronnen tegen de Daily Mail. De hertog en hertogin van Sussex zitten in het buitenland en zijn niet van plan om dit jaar nog terug te keren naar Groot-Brittannië.

Maandagavond is er op Buckingham Palace een kerstfeestje waarbij het personeel bedankt wordt voor hun werk in het afgelopen jaar. Woensdag vindt in het paleis de traditionele pre-kerstlunch plaats. Koningin Elizabeth nodigt daarvoor altijd de voltallige familie uit. Met een kleiner gezelschap viert ze vervolgens kerst op Sandringham.

Geruchten deden de ronde dat Harry en Meghan mogelijk hun zesweekse vakantie zouden onderbreken voor het samenzijn, maar dat is dus niet het geval. De hertog en hertogin willen zich voorlopig volledig richten op het gezinsleven. Naar verluidt bezoeken ze onder meer Meghans moeder Doria Ragland in de Verenigde Staten.

Koningin Elizabeth staat volledig achter de twee en steunt hun beslissing.