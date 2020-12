Vertrouweling Matthijs van Nieuwkerk weg

Matthijs van Nieuwkerk (links) met Dieuwke Wynia, hier op archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Amsterdam - Tv-maker Dieuwke Wynia is niet langer werkzaam voor Medialane. Het productiebedrijf maakt onder meer ’Matthijs gaat door’, het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk. Juist de aanwezigheid van mensen als Wynia was reden voor Van Nieuwkerk om met de onderneming van Iris van den Ende in zee te gaan.