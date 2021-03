Vader Jamie Dornan (73) overleden aan corona

Jamie verloor op zijn zestiende zijn moeder aan alvleeskanker. Zijn vader werd daarna onder meer voorzitter van The Northern Ireland Pancreatic Center (NIPANC), dat maandag een foto deelde van Jim met zijn zoon Jamie. De organisatie schrijft daarbij over Jim: „Hij werd internationaal gerespecteerd als verloskundige en gynaecoloog. Zijn relatie met NIPANC kwam voort uit de ervaringen van zijn eigen gezin met deze verschrikkelijke vorm van kanker, door de tragische dood van zijn eerste vrouw Lorna meer dan twintig jaar geleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie in deze moeilijke tijden.”

Jim was naast arts ook onderzoeker en hoogleraar, onder meer aan de University of Ulster in Noord-Ierland, waar de familie vandaan komt. De Noord-Ierse vice-premier Michelle O’Neill en de voorzitter van de gezondheidsautoriteit van Noord-Ierland prezen hem maandag in statements. Jim laat naast Jamie en diens twee oudere zussen Lisa en Jess ook zijn tweede vrouw Samina achter.