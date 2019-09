Schilder van het gevoel

Intiem, elegant en ontspannen. Zo laten de portretten van Johann Friedrich August Tischbein zich het beste omschrijven. De Duitse, Nederlandse en later zelfs Russische adel stonden in de achttiende eeuw in de rij om zich losjes en één met de natuur te laten vereeuwigen door deze wegbereider van de Duitse Romantiek.

De Oranjes waren dol op zijn ongedwongen, verfijnde werk. Stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen lieten hem niet minder dan twaalf portretten van hun familie vervaardigen. Die doeken hangen doorgaans te pronken in Paleis Het Loo. Maar omdat dit paleis momenteel grondig wordt gerenoveerd, vormen deze schilderijen nu de basis voor een grote Tischbein-tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede.

Royalty die zich door de, in Maastricht geboren, Duitse schilder wilde laten portretteren, moest wel lef hebben. Van statussymbolen, zoals scepters, pompeuze jurken of hermelijnen mantels, moest Johann Friedrich August Tischbein - telg uit een grote familie van zeer gewaardeerde portretschilders die verwarrend genoeg bijna allemaal Johann van hun eerste naam heten - niets weten. Eenvoud sierde, wat hem betreft, de mens. Ook als die van adel was.

Zou werd Luise von Mecklenburg-Strelitz, koningin van Pruisen, in 1796, op twintig-jarige leeftijd opvallend informeel geschilderd als een bosnimf of Griekse godin in nauwelijks verhullende kleding van klassieke snit. Een ongelooflijk frivool portret voor een vorstin. Stel je eens voor dat Máxima zich zo zou laten afbeelden. Het commentaar zou niet van de lucht zijn. Maar ruim 200 jaar geleden was Luise uitermate content met haar sexy portret. Haar achterkleinzoon Wilhelm II, de laatste keizer van Duitsland, koesterde het doek en nam het in 1918 op zijn vlucht naar Nederland mee naar Huis Doorn.

Zelfportret van de kunstenaar uit 1782. Ⓒ Foto Rijksmuseum Amsterdam

Het ging Tischbein om het innerlijk leven. Hij wilde het gevoel van de mens verbeelden. Niet het uiterlijk. Al was hij ook de beroerdste niet. Zijn liefde voor het natuurlijke weerhield hem er niet van om eventuele rimpels te verdoezelen en algemeen erkende ’lelijkerds’, zoals groothertog Paul van Rusland, net een tikje mooier te maken. Maar een kniesoor die daarop let.

Geheel passend bij de tijdgeest was Tischbein een groot bewonderaar van de filosoof Jean Jacques Rousseau die pleitte voor een terugkeer naar de natuur. Steden zag de Fransman als het riool van de mensheid. Alleen als de mens weer op zou gaan in de natuur, zou hij zijn eerlijke, echte en vooral goede zelf kunnen zijn. Veel van Tischbeins portretten zijn dan ook gesitueerd in het groen, in een bos of park.

Dat de huidige metro-man, die stoer en gevoelig tegelijkertijd is, zijn wortels in de 18de eeuw heeft, bewijzen Tischbeins portretten van mannen als Jacques Ferdinand Dufour-Feronce, die zich samen met zijn geliefde dochtertje Constance liet afbeelden als fijnbesnaarde huisvader.

Het ultieme Tischbein-portret, dat de ontluikende romantische tijdgeest het beste vangt, is echter zijn Familieportret voor een groep bomen uit 1795-1800. Het fraaie doek is het beeldmerk van de expositie en toont een uiterst intiem tafereel: moeder geeft open en bloot, zonder enige vorm van schaamte, haar baby de borst, terwijl vader - pijpje in de hand - dromerig de toeschouwer aankijkt. Het knusse gezin is in harmonie met de natuur.

Borstvoeding geven was ook een van de stokpaardjes van Rousseau. De gewoonte, zeker onder de rijken, om een ervaren voedster in te huren die de kinderen zoogde, was hem een doorn in het oog. Zelf je zuigeling aan de borst voeden, versterkte in zijn ogen de band tussen moeder en kind en was het enige juiste en natuurlijke om te doen. Je kweekte er ook betere en evenwichtiger burgers mee.

Het schilderij werpt een interessant licht op de hedendaagse borstvoedingsdiscussies, die soms hoog oplopen. Recent nog kwam KLM onder vuur te liggen, toen een stewardess een vrouwelijke Amerikaanse passagier vroeg een dekentje over haar baby en borst te leggen als ze haar kind wenste te voeden. We vinden onszelf vaak zo modern en vooruitstrevend, maar Tischbeins ruim 200 jaar oude familieportret houdt ons een spiegel voor: we zijn anno 2019 toch wat preuts geworden.

Te zien tot en met 19 januari in Rijksmuseum Twenthe.