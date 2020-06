Michael J. Fox: ’Ik ben nu op mijn best’

Zijn vrouw Tracy, samen zijn ze al getrouwd sinds 1988, is zijn grote steun en toeverlaat. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was ronduit een schok toen MICHAEL J. FOX in 1998 bekendmaakte te lijden aan Parkinson. Helemaal omdat hij toen ook vertelde de ziekte al ruim zeven jaar te hebben. Na die openbaring lukte het hem nog bijna twee jaar verder te gaan met acteren, tot hij in 2000 besloot zijn carrière aan de wilgen te hangen. Het ging simpelweg niet meer. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en gaat het Michael eigenlijk vrij goed. Sterker nog: „Ik voel me beter dan ooit.”