BBC-presentator die beschuldigd wordt van seksueel wangedrag is Huw Edwards

De presentator is volgens zijn vrouw nu opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last heeft van mentale gezondheidsproblemen. Ze vraagt om privacy voor de familie, na deze „vijf extreem moeilijke dagen”. Edwards zal reageren op de beschuldigingen als hij zich goed genoeg voelt om dat te doen.

Vier jonge mensen hebben zich tot dusver gemeld met beschuldigingen aan het adres van Edwards. In eerste instantie was nog sprake van twee meldingen. De derde aantijging kwam van een 23-jarige. Die meldde dat de presentator meerdere malen geldbedragen had opgestuurd en dat de twee elkaar tijdens de coronalockdown een aantal keren hadden gezien. Een vierde melding ging over „griezelige en vieze berichtjes” via Instagram aan een toen 17-jarige. Het ging om berichtjes met hartjes en kusjes.

Geldbedrag

De eerste melding kwam op 8 juli naar voren in een interview in de Britse krant The Sun. De ouders van het vermeende slachtoffer lieten weten dat de presentator geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon voor expliciete beelden. Het zou gaan om 35.000 Britse ponden, omgerekend zo’n 41.000 euro. De advocaat van het vermeende slachtoffer zelf liet echter weten dat er niets waar was van dit verhaal.

De tweede melder is begin twintig en leerde de man kennen via een datingapp. De persoon beweert dat de presentator daarna bedreigende berichten stuurde omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden.

Queen Elizabeth

Edwards is opgegroeid in Wales en werkt al sinds 1984 voor de BBC. Veel Nederlanders zullen hem vooral kennen van de BBC-uitzending vorig jaar waarin hij live op tv het overlijden van Queen Elizabeth bekendmaakte. Een videofragment daarvan ging heel de wereld over.